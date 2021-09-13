Temmuz-ağustos öncü göstergeleri üçüncü çeyrekte ivmesini koruyor

Ekonomistler, temmuz-ağustos öncü göstergelerinin, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte ivmesini koruduğunu gösterdiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artarken, aylık bazda yüzde 4,2 geriledi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki azalış ise yıllık bazda yüzde 2,3 oldu.

"SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AĞUSTOSTA BAYRAM TATİLİNİ ETKİSİ İLE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI"

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin, temmuz ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin beklentilerin altında kaldığını anımsatarak, bu gelişmede temmuz ayında bayram tatilinin yarattığı işgünü eksikliği ve bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle oluşan ilave iş gücü kayıplarının etkili olduğunu ifade etti.

"SANAYİ ENDEKSİ HAZİRAN AYINDA TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI"

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin haziran ayında 135,6 ile tarihi zirvesine çıktığını hatırlatan Bürümcekçi, "Söz konusu göstergenin aydan aya büyük oynaklık göstermesi üretimdeki ana eğilimi belirlemekte zaman zaman zorluk çıkarmaktadır. Ayrıca, bu dalgalanmanın boyutu özellikle bayram gibi uzun tatillerin yıllık izin dönemleriyle çakıştığı zamanlarda, kullanılan yöntemlerin arındırmayı yeterince sağlıklı yapamamasından kaynaklı olarak daha da büyümektedir. Sonuç olarak, çeyrekler bazında bakıldığında; bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2,5 ve ikinci çeyrekte yüzde 1,4 artışlar sonrası üçüncü çeyrekte belirgin hız kesse de yükseliş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 6-7 CİVARINDA ARTIŞ YAKALANABİLİR"

Bürümcekçi, arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisi ile uyumlu olduğunu dile getirerek, "Üçüncü çeyreğin ilk ayı olan temmuzda işgünü eksikliği ve baz etkisi nedeni ile daralma gözlense de, bu eğilimin geçici olduğunu ve üçüncü çeyrekte yüzde 6-7 civarında üretim artışının yakalanabileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyreğin ikinci ayı olan ağustos için ise öncü göstergeler güçlü seyrin devam ettiğine işaret etmişti." dedi.

YÜZDE 9,3 OLAN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİMİZ ÜZERİNDEKİ YUKARI YÖNLÜ RİSKLERİN AZALDI

Son dönemde finansal koşulların tekrar gevşemesi ve salgın kısıtlamalarının kaldırılması ile iç talebin belirgin toparlandığına dikkati çeken Bürümcekçi, "Dış talebin küresel aktivite nedeni ile güçlü seyretmeye devam etmesi de büyüme eğilimine destek vermektedir. Temmuz-ağustos öncü göstergeleri de ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte ivmesini koruduğunu gösterdi. Buna karşılık, temmuz ayında sanayi üretiminde gözlenen sert yavaşlama yüzde 9,3 olan 2021 yılı büyüme tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin azaldığını düşündürmektedir." ifadelerini kullandı.

"PMI VERİLERİNE GÖRE YILLIK HIZDA GERİEME YAŞANDI"

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu de küresel ve Türkiye Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin sanayi ürünlerine olan talepte bir düşüş sinyali verdiğini anımsatarak, baz etkisinin kalkmasıyla hem aylık bazda düşüş hem de yıllık artış hızında gerileme görüldüğünü ifade etti.

Aslanoğlu, sanayi üretiminin artış hızındaki yavaşlamanın ağırlıklı olarak imalat sanayinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Tüketici davranışımdaki değişim dayanıklı tüketim malı talebine azalma olarak daha fazla yansıyor. Maalesef en olumsuz tablo yüksek teknoloji ürünlerde hem aylık hem de yıllık daralmanın güçlü olması olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.