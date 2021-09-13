Temmuz ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon ABD doları azalarak 683 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon ABD doları oldu.

HİZMETLER DENGESİ KALEMİNİN ETKİSİ

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 653 milyon ABD artarak 2 milyar 948 milyon ABD doları fazla vermesi etkili oldu

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon ABD doları artarak 2 milyar 984 milyon ABD dolarına yükseldi

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1 milyar 924 miyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2 milyar 749 milyon ABD doları fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2 milyar 118 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

BİRİNCİL GELİR DENGESİNDEN KAYNAKLANAN NET ÇIKIŞLAR

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon ABD doları artarak 702 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

İKİNCİL GELİR DENGESİ KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GİRİŞLER

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon ABD doları azalarak 55 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

TCMB resmi web sitesinden yayınladığı verilere göre finans hesabı da şöyle aktarıldı:

“Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 774 milyon ABD doları ve 195 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 84 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 301 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 43 milyon ABD doları ve 231 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 700 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.”





CARİ AÇIĞIN 2021 SONUNDA 21 MİLYAR DOLAR OLMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet, önümüzdeki 3 yıla ilişkin ekonomik tahminleri içeren Orta Vadeli Program'da (OVP) cari açığın 2021 sonunda 21 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2022'de 18 milyar 600 milyon dolar, 2023'te 13 milyar 500 milyon dolar, 2024 sonunda 10 milyar dolar seviyesine gerileyeceği tahmin etti.