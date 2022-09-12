Temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı

Türkiye temmuz ayı ödemeler dengesi açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuz ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon ABD doları artarak 4 milyar 10 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon ABD doları oldu.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Cari işlemler hesabı

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.162 milyon ABD doları artarak 9 milyar 308 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon ABD doları artarak 5 milyar 778 milyon ABD dolarına yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon ABD doları azalarak 559 milyon ABD dolarına geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 3 milyar 737 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon ABD doları artarak 4 milyar 90 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı