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Temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı
Türkiye temmuz ayı ödemeler dengesi açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 10:13
- Güncelleme : 12.09.2022 - 11:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuz ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon ABD doları artarak 4 milyar 10 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon ABD doları oldu.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.
Cari işlemler hesabı
- Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.162 milyon ABD doları artarak 9 milyar 308 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon ABD doları artarak 5 milyar 778 milyon ABD dolarına yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon ABD doları azalarak 559 milyon ABD dolarına geriledi.
- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 3 milyar 737 milyon ABD doları fazla verdi.
- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon ABD doları artarak 4 milyar 90 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
- Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon ABD doları net giriş kaydetti.
Finans Hesabı
- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
- Portföy yatırımları 631 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 222 milyon ABD doları ve 173 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.
- Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 13 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.
- Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 983 milyon ABD doları net artış kaydetti.
- Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 287 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 698 milyon ABD doları net artış yaşandı.
- Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 801 milyon ABD doları net geri ödeme ve diğer sektörler 3 milyar 525 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
- Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 423 milyon ABD doları net artış gözlendi.