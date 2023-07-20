Temmuz ayı tüketici güven endeksi 80,1 oldu
ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı tüketici güven endeksini yüzde 80,1 olarak duyurdu.

Haziran ayında 85,1 idi.

Tüketici güven endeksi, ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanıyor.

Tüketici eğilim anketi belirleniyor

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve eğilimleri ölçülüyor.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi 80,1 oldu
Temmuz ayı tüketici güven endeksi 80,1 oldu