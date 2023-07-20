Temmuz ayı tüketici güven endeksi 80,1 oldu Tüketici güven endeksi, haziran ayında 85,1 iken temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı tüketici güven endeksini yüzde 80,1 olarak duyurdu.

Haziran ayında endeks 85,1 idi.

Tüketici güven endeksi, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanıyor.

Tüketici eğilim anketi belirleniyor

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.