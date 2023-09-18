TCMB: Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri azaldı Türkiye’nin yurt dışı varlıklarının, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1, yükümlülükleri ise yüzde 5,7 oranında azaldığı açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nu (UYP) paylaştı.

2023 Temmuz sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında azalışla 298,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 5,7 oranında azalışla 588,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalışla 111,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında artışla 124,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,7 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında azalışla 154,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

Portföy yatırımları azaldı

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 89,9 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalışla 28,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 32 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,5 artışla 42,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 344,3 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para (YP) mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 42,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 4,4 oranında artarak 14,7 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku arttı

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,9 oranında artarak 57,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında artarak 100,6 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.