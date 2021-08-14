Temmuz ayında 1,5 asırdır görülmemiş sıcaklık dünyayı kavurdu

Geçtiğimiz temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında hissedilen sıcaklık kuraklıklara neden olurken, canlıların yaşamını da tehdit etti. İnsanlar sıcaktan kaçmanın yollarını ararken aşırı yüklenilen klimalar birçok noktada elektrik kesintilerine neden oldu.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, geçtiğimiz Temmuz ayının 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak şimdiye kadar dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu açıkladı.

SICAKLIK, KÜRESEL ÇAPTA 20. YÜZYILIN ORTALAMASININ 0,93 DERECE ÜZERİNE ÇIKTI

Buna göre Temmuz’da sıcaklık, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı. Kuzey yarımkürede temmuz sıcaklığı, ortalamanın 1,54 derece üzerine çıkarken, "benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştı.

ASYA EN SICAK AYINI YAŞADI

Ayrıca temmuz ayında Asya, kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşadı. Avrupa’da ise temmuz sıcaklığı, 2018’den sonra Avrupa’nın en sıcak ikinci ayı oldu.

“ŞİMDİYE KADAR KAYDEDİLEN EN SICAK TEMMUZ AYI”

NOAA yöneticisi Rick Spinrad yaptığı açıklamada, "Temmuz tipik olarak dünyanın en sıcak ayıdır, ancak Temmuz 2021 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Temmuz ayı olarak kendini aştı. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünya için çizdiği rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri." ifadelerini kullandı.

NOAA’nın verilerinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından bu hafta yayınlanan raporda özetlenen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığına dikkat çekildi.