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    Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 arttı

    Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:05
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    Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1, ithalat yüzde 40,7 arttı

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    ihracat

    Dış ticaret istatistiklerinde öne çıkanlar:

    • Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 19,3 arttı.
    • Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 147 arttı. Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 143,7 arttı.
    • Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu.
    • Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 80,5 oldu.
    • Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
    • İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.
    • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,5 azaldı.
    • Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.
    • Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 milyar 989 milyon dolar oldu.
    • İhracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 134 milyar 958 milyon dolar oldu.

    ihracat

    ihracat

    Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 arttı #4

    Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 arttı #5


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