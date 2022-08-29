Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 arttı

Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1, ithalat yüzde 40,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Dış ticaret istatistiklerinde öne çıkanlar: