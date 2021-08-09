Temmuz ayındaki en yüksek reel getiri araçları açıklandı

Temmuz ayında en yüksek reel getirinin, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleştiği bildirildi.

Türk yatırımcısı varlıklarını çeşitli yatırım araçlarına yönlendirerek kazanç sağlamaya çalışırken har ay açıklanan reel getiri araçlarını da takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı.

EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİSB'DE GERÇEKLEŞTİ

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,11 oranında Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YATIRIMCISINA KAYBETTİREN REEL YATIRIMLAR

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde1,16, Amerikan doları yüzde 2,43, külçe altın yüzde 4,17, euro yüzde 4,17 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,75 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, Amerikan doları yüzde 1,80, külçe altın yüzde 3,55, Euro yüzde 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURODA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 13,36, külçe altın yüzde 14,86, BIST 100 endeksi yüzde 19,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,53 ve DİBS yüzde 29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 5,56 ve külçe altın yüzde 3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,27 ve DİBS yüzde 14,67 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.