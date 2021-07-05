Temmuz kira zam oranı yüzde 14,55 oldu

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte kira artış oranları da 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış şeklinde belirlenmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17,53 ve aylık olarak da 1,94 artış gösterdi.

Böylelikle TÜFE'de yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

EN AZ KİRA ARTIŞI YÜZDE 14,55 OLACAK

Kiralayan ve mal sahibi arasındaki sözlerde geçerli olacak olan oran yüzde 14,55 şeklinde netleşti. Tabii bu oran iki tarafın da özel şartlarına göre artış gösterebilecek.

ARTIŞ ORANINA GÖRE ÖRNEK KİRA BEDELLERİ

Temmuz ayında kira artış oranının yüzde 14,55 olarak hesaplanan kira zam tutarlarına ait örnekler:

Kirası 1.000 lira olan mülk 1.145,5 lira olarak zamlanacak

Kirası 1.500 lira olan mülk 1.718,25 lira olarak zamlanacak

Kirası 2.000 lira olan mülk 2.291 lira olarak zamlanacak

Kirası 2.500 lira olan mülk 2.863 lira olarak zamlanacak

Kirası 3.000 lira olan mülk 3.436,5 lira olarak zamlanacak

Kirası 3.500 lira olan mülk 4.009,25 lira olarak zamlanacak

Kirası 4.000 lira olan mülk 4.582 lira olarak zamlanacak

