Temmuzda 107 bin 785 konut satıldı

TÜİK'in açıkladığı konut satışları temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 53 azaldı.

Her ay konut satış istatistiklerini paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayarak sektördeki gelişmelere ışık tuttu.

Buna göre, Türkiye genelinde temmuzda 107 bin 785 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalış gösterdi.

İSTANBUL KONUT SATIŞLARINDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Konut satışlarında İstanbul, 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 payla İzmir izledi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI EN FAZLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 4 bin 495 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 64 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 1.951 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili 931 konut satışıyla Antalya, 312 konut satışıyla Ankara, 217 konut satışıyla Mersin ve 158 konut satışıyla Bursa izledi.

Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983'e çıktı.

IRAKLILAR 712 KONUT SATIN ALDI

Temmuzda Irak vatandaşları, Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını 619 konutla İran, 365 konutla Rusya, 229 konutla Afganistan ve 198 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Temmuzda ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalarak 20 bin 553 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.