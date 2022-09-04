Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında 868 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıklayarak teşvikte öne çıkan kurumları da paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her ay düzenli olarak verdiği yatırım teşvik belgesi sayısını ve bu destekle o işletmelerde oluşan istihdam kapasitesini açıklıyor.

Bakanlığın, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yatırım teşviki ile 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak

Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

32 belge iptal edildi

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 367 milyon 936 bin 382 lira olan ve 666 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi

AA'nın haberine göre, bu dönemde 156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 224 milyon 868 bin 333 lira, istihdam edilenlerin sayısı 6 bin 455 oldu.

Öne çıkan yatırımlar