Temmuzda en fazla ilaçların fiyatı arttı

TÜİK, enflasyon verisini açıkladı. Yayınlanan listelere göre, temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün ise kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 79,60, aylık yüzde 2,37 olarak açıklandı.

İlaç fiyatları arttı, kişisel ulaştırma araçları düştü

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

TÜİK verilerine göre, geçen ay ilaçlardaki fiyat artışını yüzde 16,54 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 12,63 ile pirinç izledi.

Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri fiyatlandı

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,49 ile spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri, yüzde 10,54 ile kitaplar, yüzde 9,29 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 9,08 ile kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 8,49 ile sebze ve yüzde 7,91 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Fiyatı düşen ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında oldu. Bunu yüzde 6,25 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2 ile çocuk giyim, yüzde 1,22 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,49 ile dana eti takip etti.