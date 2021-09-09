Temmuzda inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı

Süt fiyatlarının yüksekliğinin gündem oluşturduğu temmuz ayında inek sütü miktarının yüzde 1,6 artışta bulunduğu ancak içilecek süt ve sütten yapılan ürünlerde azalma yaşandığı bilgisi geldi.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Temmuz 2021 verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ticari süt işletmelerince temmuz ayında 838 bin 716 ton inek sütü toplandı.

SÜT MİKTARI İLK 7 AYDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 4,9 azalarak 105 bin 598 ton olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,5 azalarak 900 bin 526 ton olarak gerçekleşti.

YOĞURT ÜRETİMİ GERİLEDİ

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,04 azalarak 104 bin 446 ton, ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 643 bin 186 ton olarak gerçekleşti.

PEYNİR GİBİ SÜT ÜRÜNLERİ SAYILARINDA AZALMA YAŞANDI

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 23,8, yağsız süt tozu üretimi yüzde 14,9, tereyağı üretimi yüzde 2,8, artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 13,9, kaymak üretimi yüzde 7,1, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 geriledi.

Ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,1, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 17, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12,4, ayran üretimi yüzde 12,2, kaymak üretimi yüzde 9,6, inek peyniri üretimi yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 3,2 azaldı.