Temmuzda özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı TCMB'nin temmuz ayına ait açıkladığı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2,6 milyar ABD doları azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı.

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,6 milyar ABD doları azalarak 155,2 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar ABD doları azalarak 146,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 828 milyon ABD doları artarak 9,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılım

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 48 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar ABD doları azalışla 12,7 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 88 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 344 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 898 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcu

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 601 milyon ABD doları artışla 1,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları artarak 103,8 milyar ABD doları olarak yaşandı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 376 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'sinin ABD doları, yüzde 36,5’inin euro, yüzde 2’sinin Türk Lirası ve yüzde 2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,2’sinin ABD doları, yüzde 36,8’inin euro, yüzde 17,5’inin Türk Lirası ve yüzde 6,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kredi borcunun yüzde 34,9’unu finansal kuruluşlara ait

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla, 146,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 65,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 24,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.