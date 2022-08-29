Petrol
99.59
0.59%
Euro
18.1562
0.33%
Dolar
18.1897
0.14%
Altın
1.011
-0.45%
Borsa
314
-0.20%
Bitcoin
364.357
-1.30%
BTXN Coin
4.23
-6.20%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Terörün bittiği Siirt'in yaylalarında köylüler bal üretiyor

    Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Pervari ilçesine bağlı Çobanören Yaylası’nda huzur ortamında bal üretmeye başladı.
    • 29.08.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Terörün bittiği Siirt'in yaylalarında köylüler bal üretiyor

    Köylülerin önemli bir geçim kaynağı olan balcılık, Siirt'te terör nedeni ile sekteye uğramıştı.

    Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Pervari ilçesine bağlı Çobanören Yaylası’nda huzur ortamında bal üretimine kaldıkları yerden davam ediyor.

    Siir'in yaylalarında yetişen şifalı ballar tüm ülkeye gönderiliyor.

    Arıcıların yüzü terörün bitmesi ile güldü

    Organik bal üretimi için yılın büyük bölümünü arılarla ilgilenen ve huzurun sağlandığı yaylada geçiren arıcıların yüzü huzur ortamının oluşmasıyla gülüyor.

    "Pervari balı" etiketiyle satılan sahte bala dikkat

    Sahte balların "Pervari balı" etiketiyle satıldığı uyarısında bulunan bal üreticisi Mehmet Koyuncu, bu konuda vatandaşları uyararak tanıdık ve bilindik yerlerden bal alınması gerektiğini dile getirdi.

    Terörün bittiği Siirt'in yaylalarında köylüler bal üretiyor ViDEO

    "Bu iş bize dededen kalma"

    Koyuncu, “Pervari balını üretiyoruz. Dededen kalma işi yapıyoruz. Şu anda 1.700 rakımdayız. Binlerce çiçek var. Hakiki baldır. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Ben buradan vatandaşlarımız uyarıyorum farklı yerlerden bal alıyorlar Pervari balı olarak gösteriyorlar bizim balımız değil. Bizim balımız tamamen organik baldır.” dedi.

    bal

    "Siirt'ten her yere bal gidiyor"

    İHA'nın haberine göre, ürettikleri balı Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini belirten Muhammed Haşim Acar, Pervari balının birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Bal tüketicilerini sahte bala karşı uyaran Acar, “Yıllardır bu işi yapıyoruz. Emeğimiz ekmeğimiz her şeyimiz hep bu arılar üzerinde. Kasım ayında da hasadımız olacak. Balımız hakiki bir bal. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Pervari balımız meşhur bir balımız.

    Hastalıklara iyi geliyor

    Buradan da vatandaşlarımızı uyarıyorum sahte ballara kanmasınlar bu orijinal bir bal birçok hastalığa da iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

    bal

    bal

    bal


    İlginizi Çekebilir

    İçişleri Bakanlığı: Tendürek'te PKK'ya ait cephane ele geçirildi
    Gündem

    İçişleri Bakanlığı: Tendürek'te PKK'ya ait cephane ele geçirildi

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir