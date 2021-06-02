Euro
10.4901
0.78%
Dolar
8.6174
1.16%
Altın
525.25
0.9%
Borsa
1.428
-0.26%
Bitcoin
318.582
2.22%
EXEN Coin
32.51
-2.95%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı

    Son dönemde rağbet gören "Ters ev"lerden birisi de Adana'da ziyarete açıldı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı

    Adana'nın bütün eşyaların tavanda olduğu, bahçesinin çatı, çatısının ise bahçe ile yer değiştirdiği ilk "ters ev"i büyük ilgi gördü.

    TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMASI AMAÇLANIYOR

    Yüreğir’de yapımı tamamlanan ve Adana’nın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen ters ev kapılarını açtı

    MİLLET BAHÇESİ'NİN İÇİNDE İNŞA EDİLDİ

    Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen 2 katlı ters ev ilk günden ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı #1

    ÇOCUKLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

    Adana’da tek olan ters evde giriş bahçesi dahil her şey ters olarak görülüyor. Yurt içi ve yurt dışında benzerleri bulunan, özellikle gençler ve çocukların ilgisini çeken sıradışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor ve selfie yapıyor.

    ŞİMDİDEN ADANA'DA GÖRÜLECEK YERLER LİSTESİNE GİRDİ

    Yüreğir Belediyesi’nin Adana’da gezilecek görülecek yerler listesine kazandırdığı ters evin açılmasıyla birlikte çevre illerden de ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı #2

    SEYRAN NEHRİ KIYISINDA

    Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Seyhan Nehri kıyısında, Yüreğir Millet Bahçemizin içerisinde çalışmalarını tamamladığımız ters evimizin kapılarını açtık. Farklı bir simetri algısı, iç içe illüzyonlar ziyaretçilerin hoş ve güzel vakit geçirmesini sağlayacak. İnanıyorum ki; burası Adanamıza gelenlerin görmek istedikleri bir yer olacak." dedi.

    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı #3

    FARKLI BİR DENEYİM İÇİN

    Sıra dışı ters evi ziyaret eden vatandaşlar ilk girdiklerinde şaşırdıklarını, farklı bir deneyim yaşadıklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve projeyi çok beğendiklerini söyledi. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden ziyaretçiler, Adana’ya uğrayan herkesin ters evi mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

    Ters evli kent kervanına Adana da katıldı #4

    2 KATLI, 4 ODA 1 SALON VE BANYODAN OLUŞAN TERS EV

    Millet Bahçesi içinde 200 metrekare alan üzerine inşa edilen ters evin yapımında 18 ton çelik kullanıldı. 2 katlı, 4 oda 1 salon ve banyodan oluşan ters evde tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir