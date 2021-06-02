Ters evli kent kervanına Adana da katıldı

Son dönemde rağbet gören "Ters ev"lerden birisi de Adana'da ziyarete açıldı.

Adana'nın bütün eşyaların tavanda olduğu, bahçesinin çatı, çatısının ise bahçe ile yer değiştirdiği ilk "ters ev"i büyük ilgi gördü.

TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMASI AMAÇLANIYOR

Yüreğir’de yapımı tamamlanan ve Adana’nın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen ters ev kapılarını açtı

MİLLET BAHÇESİ'NİN İÇİNDE İNŞA EDİLDİ

Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen 2 katlı ters ev ilk günden ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

ÇOCUKLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Adana’da tek olan ters evde giriş bahçesi dahil her şey ters olarak görülüyor. Yurt içi ve yurt dışında benzerleri bulunan, özellikle gençler ve çocukların ilgisini çeken sıradışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor ve selfie yapıyor.

ŞİMDİDEN ADANA'DA GÖRÜLECEK YERLER LİSTESİNE GİRDİ

Yüreğir Belediyesi’nin Adana’da gezilecek görülecek yerler listesine kazandırdığı ters evin açılmasıyla birlikte çevre illerden de ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

SEYRAN NEHRİ KIYISINDA

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Seyhan Nehri kıyısında, Yüreğir Millet Bahçemizin içerisinde çalışmalarını tamamladığımız ters evimizin kapılarını açtık. Farklı bir simetri algısı, iç içe illüzyonlar ziyaretçilerin hoş ve güzel vakit geçirmesini sağlayacak. İnanıyorum ki; burası Adanamıza gelenlerin görmek istedikleri bir yer olacak." dedi.

FARKLI BİR DENEYİM İÇİN

Sıra dışı ters evi ziyaret eden vatandaşlar ilk girdiklerinde şaşırdıklarını, farklı bir deneyim yaşadıklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve projeyi çok beğendiklerini söyledi. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden ziyaretçiler, Adana’ya uğrayan herkesin ters evi mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

2 KATLI, 4 ODA 1 SALON VE BANYODAN OLUŞAN TERS EV

Millet Bahçesi içinde 200 metrekare alan üzerine inşa edilen ters evin yapımında 18 ton çelik kullanıldı. 2 katlı, 4 oda 1 salon ve banyodan oluşan ters evde tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.