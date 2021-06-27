TESK: Düğün mevsimi açıldı, sahte altına dikkat

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor.” dedi.

Geçen yıl ertelenen düğünlerin yapılması ile birlikte, daha çok düğüne ev sahipliği yapacak sektörlerde hareketlilik başladı. Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor.

"800 BİN ÇİFTİN EVLENMESİ BEKLENİYOR"

Esnaflara ve diğer sektörlere düğünler sayesinde ekonomik canlılık geleceğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her yıl ortalama 600 bin çift dünya evine girerken geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ertelenen düğünler bu yıla sarktığı için yaklaşık 800 bin çiftin evlenmesi bekleniyor.

“DOLANDIRICILAR PİYASAYA SAHTE ALTIN SÜRMEKTE GECİKMİYOR”

Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte dolandırıcılar da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli.” dedi.

“GRAM ALTINA VE ÇEYREK ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR”

Altın fiyatlarının geçen yıl haziran ayına göre yaklaşık yüzde 30 arttığını söyleyen Palandöken, “Pandemi gölgesinde geçen 2020 yazında 1 Temmuz’da açılan ancak eylül ayında yeniden kısıtlamalara gidilen düğün sezonu çok kısa sürdü. Saat sınırlaması, yeme-içme ikramının olmaması ve konuk sayısındaki kısıtlamalar sebebiyle çok sayıda çift düğünleri erteleyerek nikah merasimi ile evlendi ya da evliliği direkt bu yıla planladı.” diye konuştu.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDAKİ ARTIŞ

Düğünlerin başlamasıyla önceki yıllarda yaşanan sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yıl Haziran sonunda 360-380 lira bandında olan gram altın şu an 500-520 lira bandında, 620-640 lira olan çeyrek altın ise 820-840 lira bandında işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki ve düğünlerdeki artışı fırsat bilen sahtekarlar her yıl olduğu gibi yine iş başında. Özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberleri yeniden gündeme gelmeye başladı.

SAHTECİLİĞE VE DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli alışveriş yapmalı. Sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı. Altın alırken de bozdururken de bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli.” şeklinde konuştu.