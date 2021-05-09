TESK: Esnaf, Ramazan Bayramı’na buruk giriyor

Esnafın koronavirüs salgınındaki kısıtlamalardan aldığı yarayı hatırlatan TESK Başkanı Palandöken, tam kapanmada da bayramlık ve ikramlık satamadığını aktardı.

Esnaf ve sanatkarların tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı’na buruk girdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız için en bereketli günlerden biri olan Ramazan Bayramı, bu yıl tam kapanma nedeniyle hareketsiz geçiyor. Bayramlık ve ikramlık satan esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere 2 milyonu aşkın esnafımızın neredeyse tamamı Ramazan Bayramı’na buruk giriyor. Bayramın hemen öncesinde başlayan ve bayramı da içine alan tam kapanma nedeniyle beklenen ciro gerçekleşemedi. Esnafın Ramazan’dan önce aldığı ürünler ne yazık ki raflarda kaldı.” dedi.

"PANDEMİ GELENEKLERE ENGEL"

Tam kapanma nedeniyle esnafın beklediği Ramazan Bayramı cirosunun gerçekleşmediğini belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız için Ramazan Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi gölgesinde geçiyor. Bayram denince akla gelen akraba ziyaretleri, bayramlık alışverişleri, bayram tıraşı gibi esnafı hareketlendiren geleneklerimiz ne yazık ki bu yıl da pandemiden dolayı gerçekleşemeyecek. Ramazan ayını evde geçiren vatandaşlarımız bayramı da evlerinde geçirecekleri için esnafımızın ürünleri raflarda, vitrinlerde ve depolarda kaldı. Özellikle çocuklar için alınan kıyafet, ayakkabı, çanta gibi bayramlıklar, ziyaretlerde götürülen hediyelikler, bu yıl tam kapanma nedeniyle esnaftan alınamıyor.

ESNAFIN KEPENKLERİ KAPALI

Terziler dikiş dikemiyor, ayakkabı ustaları tamir yapamıyor, berberler tıraş edemiyor. Ramazan ayını kepenkleri kapalı şekilde geçiren esnafımız bayrama da buruk giriyor. Daha geçtiğimiz yılın yaralarını bile saramayan esnafımız bu bayramda iş yapamadığı için yeni yaralar alıyor.” şeklinde konuştu.

“BAYRAMA SON İKİ GÜN KALA MAHALLE ESNAFINA ÖZEL AÇILMA OLSUN”

Bayrama son iki gün kala bayramlık satan dükkanlar ile berberlerin açılması talebinde bulunan Palandöken, “Bayramlık alışverişi deyince akla ilk gelen yerlerde in cin top oynuyor. Vatandaşlarımız çocuklarına bayramlık almak için internet alışverişine mecbur bırakılarak fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Oysa mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi 2 günlük açılma imkanı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocukların yüzü güler. İnternet firmaları ile rekabet etme gücü olmayan küçük esnafımıza yapılacak bu jest sayesinde bayram öncesi siftah yapılmış olur. Esnafımız en azından bayramda çocuklarına cep harçlığı verebilir.” diye konuştu.