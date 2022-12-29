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    TESK, EYT'nin sonuca ulaşmasını sevinçle karşıladı

    Esnaf ve sanatkarların tepe örgütü TESK, EYT'nin şartlarının belli olması ve kısa zamanda hayata geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 16:43
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    TESK, EYT'nin sonuca ulaşmasını sevinçle karşıladı

    Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor.

    SGK ve Bağ-Kur'u da kapsayan EYT düzenlemesi ile ilgili görüş paylaşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun çözümünün sevindirici olduğunu belirtti.

    2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaş sınırı olmadan yeni düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi çözüme kavuştu. Alınan bu kararın ülkemize, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kararın alınmasında emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

    TESK, EYT nin sonuca ulaşmasını sevinçle karşıladı #1


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