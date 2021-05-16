TESK: Karşılıksız hibe desteği ve borçların faizsiz ertelenmesi kaçınılmaz

TESK Genel Başkanı Palandöken, koronavirüs salgını kapsamında gelen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkar için yeni destek taleplerini gündeme getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil.” dedi.

“BU YÜKÜ ESNAFIMIZ ARTIK KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL”

Koronavirüs salgını döneminde sağlanan desteklere değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil.” açıklamasında bulundu.

“TOPLU ULAŞTIRMA ARAÇLARINA YÜZDE 50 KAPASİTE İLE YOLCU TAŞIMA KISITLAMASI GETİRİLMESİ ARTIK TAŞIYACAK BİR YÜK DEĞİL”

Her meslekte olduğu gibi ulaştırma sektörünün de çok yoğun şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, “Havayoluna hiçbir kısıtlama getirilmez iken şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi artık esnafımızın taşıyacağı bir yük değildir.

KDV VE ÖTV’DEN ARINDIRILMIŞ TİCARİ AKARYAKIT VERİLMELİ

Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV’den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir.

ZİNCİR MARKETLERDE UYGULANAN BİR GÜNLÜK İNDİRİM KAMPANYALARI KALDIRILSIN

Pandemi ile tam mücadele edilecek ise hafta içi zincir marketlerde uygulanan bir günlük indirim kampanyalarının bir haftaya yayılması engellenerek bu dönemde indirim kampanyaları tamamen kaldırılmalı.” dedi.