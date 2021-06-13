TESK: Pandemi çocuk işçiliğinde artışa neden oldu

Çocukların çırak olarak meslek öğrenme süreçlerinin başladığı esnaf teşkilatı, bu başlangıç yaşının çok küçük çocukları kapsamadığını belirten bir açıklama yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken okulların kapalı olması nedeniyle tarlada, sanayide çalışan çocukların sayısının artığını, ülkemizde 750 bin civarında ve hatta bunun da üzerinde çocuk işçi olduğunu belirtti.

Pandeminin çocuk işçiliğinde artışa neden olduğunu söyleyen Palandöken, “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"MESLEKİ EĞİTİM GENÇ YAŞTA OLMALI EVET AMA ÇOCUK YAŞTA DEĞİL"

Çocuk işçiliği konusunda UNICEF ile birlikte projelerinin devam ettiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuk işçiliği ülkemizin de dünyanın da en büyük sorunlarından birisi. Yıllardır konfederasyon olarak bizler de bununla mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Yalnız tek tek mücadele değil topyekûn mücadele gerekiyor. Öte yandan mesleki eğitim ekonomide kilit nokta ve genç yaşta almak gerekiyor fakat bu kesinlikle çocuk yaşta değil.

ÇOCUKLAR ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALI

Çocuklar çocukluklarını da doya doya yaşamalı. Bununla birlikte pandemi ise maalesef çocuk işçiliğini artırdı. Okulların kapalı olması nedeniyle tarlada, sanayide çalışan çocukların sayısı arttı. Ülkemizde 750 bin civarında ve hatta bunun da üzerinde çocuk işçi var.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN OKULA KAYDI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”

Çocukların doğru zamanda doğru eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle belirtmek isterim ki, UNICEF işbirliğinde yürütmekte olduğumuz ‘Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’ ve aynı zamanda ‘Expertise France’ ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütmekte olduğumuz ‘İstihdam için Mesleki Eğitim Programı’ kapsamında okulda olması gerekirken işte olan çocuklarımızın okula kayıtları için mücadele veriyoruz.

ÇOCUKLARIN YERİ OKUL

Çocukların yeri okuldur. Onları mesleki eğitim alabilecek çağa geldiklerinde yönlendirmek gerekir.

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMAK HEM RUHSAL HEM FİZİKSEL OLARAK UYGUN DEĞİL

Çok küçük yaşta tarlada, sanayide veya dükkanlarda çalışmaları hem ruhsal hem fiziksel olarak çocuklara uygun değil. Çocuklarımızı bu bilinç ile yetiştirmeli, doğru zamanlarda doğru eğitimlere yönlendirmeliyiz. Geleceğimizi çocuklar inşa edecek fakat biz de onların geleceklerine doğru katkılar sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.