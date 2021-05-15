TESK, pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını bekliyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, bir açıklama yaparak, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süreceğini anımsattı.

“ESNAF VE SANATKARIN YENİ BİR KAPANMAYA TAHAMMÜLÜ YOK”

Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

“PAZARTESİ GÜNÜ BEKLENMEDEN İŞLETMELERİN AÇILIŞLARI İLE İLGİLİ KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİ GİDERİLMELİ”

"Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir.

BELİRSİZ BEKLEYİŞ ESNAFIMIZI TEDİRGİN EDİYOR

Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir."

“ESNAFIMIZIN DERİN BİR NEFES ALMASI SAĞLANMALI”

Esnafın salgının başından beri yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Palandöken, işletmelerin son 3 dini bayram ile özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini bildirdi. Palandöken, "Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşayan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.