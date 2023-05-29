TESK: Refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ekonomi dünyası, yaptığı açıklamalarla seçim sonuçlarına olumlu tepki verdi.

İş dünyasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmış olması belirsizlikleri giderdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ​​​​​​​Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu

Seçimlerin, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan halkın iradesinin tecelli ettiği önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandı. Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım, seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz"