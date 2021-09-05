TESK: Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılsın

Kamu borçlarının yapılandırması için başvuru süresi 31 Ağustos'tan, eylül ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Esnaf teşkilatı bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını gündeme getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirterek sürenin uzatılmasının daha çok yarar sağlayacağını aktardı.

“1,5 YILDIR İŞYERİ KAPALI OLAN ESNAFIN BORÇLARINI KAPATMASI KISA ZAMANDA ZOR”

Palandöken “1,5 yıldır işyeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil. Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı.” dedi.

“ESNAFIN TEK BORCU VERGİ VE SGK PRİMLERİ DEĞİL”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesini talep etti. Palandöken, esnafın tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığını ifade ederek, “Esnaf 1,5 yıllık kapalı olunan dönemde bankalara borçlandı, tedarikçilere borçlandı, çek ve senetlerini ödeyemedi. Borçlarının bir kısmını kapatabilmek için tüm birikimini tüketen esnafın birikmiş borçlarını kısa sürede kapatmasının imkanı yok.

AYNI ANDA VERGİ VE YAPILANDIRMAYI BİR ARADA ÖDEMEK MÜMKÜN OLMUYOR

İşlerin yeni yeni açılmaya başladığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim borçlarını hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmaları esnafın üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. En azından geçmiş dönem vergi ve prim borçlarını ödeyebilmeleri için yapılandırma taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Başvuru süresi de yıl sonuna kadar uzatılmalı.” dedi.