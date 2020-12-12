TESK: Yerli malı kullanımına ihtiyaç var

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Yerli Malları Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada yerli malı kullanımının Türk Lirası'nın yurt içinde kalması açısından önemine değindi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken pandemi dönemde yerli ürünleri kullanmak gerektiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz bu hafta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası. Pandemi dönemiyle birlikte bu haftanın önemi her zamankinden daha çok arttı. Öyle ki tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinde yerli ürün kullanmak, alışverişlerde paramızı yurt içinde tutmak, bununla birlikte tutumlu olmak, ihtiyaç kadar satın almak, para biriktirmek, tasarruf yapmak, yatırım yapmak kendi cebimize fayda sağlarken, ekonomimize de büyük olumlu etkilerde bulunur.

İHTİYACIMIZ KADAR OLANI ALMALIYIZ

Alışverişlerimizde yerli üretim ürünleri ihtiyacımız kadar satın almalıyız.” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRK LİRASI YURT İÇİNDE KALMALI”

Türk lirasının yurt içinde kalmasının bütçe açığına da ne denli fayda sağlayacağına dikkati çeken Palandöken, “Bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 9 azalırken ithalatımız ise yüzde 2 arttı. Geçtiğimiz yıl 10 aylık bütçe açığı 100 milyar lira iken bu yılın aynı döneminde 145 milyar 500 milyon lira oldu. Küresel piyasa ve ekonomilerde yaşanan dalgalanmaların da bu tabloda büyük payı var fakat bizlere düşen, ayakkabıdan telefona, gıda ürünlerinden tekstile kadar her alanda öncelikli tercihimizi yerli ürünlerden yana kullanmalıyız. Milli paramız yurtdışında değil yurtiçinde kalmalı.

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMANIN YOLLARINDAN BİRİ

Yerli üretim kullanımı bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından birisi. Yerli ürün kullanımı arttıkça bu ürünlerin kalitesi de artacak, yurtdışı ile rekabet edecek seviyelere gelinebilecektir.” dedi.