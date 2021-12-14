TESK'e göre alışverişlerde öncelik yerli üretimden yana olmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda, tekstil, teknoloji ve her alandaki alışverişlerde önceliğin yerli üretimden yana olması gerektiğini vurguladı.

Yerlilik ve millilik Türkiye için çok önemli. 12-18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'yla ilgili etkinlikler sürüyor. Esnaf ve sanatkarların temsilcisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu konuda üyelerini de kapsayan bir açıklama yaptı.

"HER ZAMAN YERLİ ÜRETİMDEN YANA OLMALIYIZ"

Gıdada, tekstilde ya da teknolojide her alandaki alışverişlerde önceliğin yerli üretimden yana olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik kalkınma için alışverişlerimizde ister gıda olsun ister tekstil, ister kalem olsun ister telefon, her zaman yerli üretimden yana olmalıyız. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurt dışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı.” dedi.

“MİLLETÇE BİRLİK OLARAK YERLİ ÜRETİCİMİZİ KALKINDIRALIM”

Milletçe birlik olunduktan sonra kendi üreticimizi kalkındırmanın ülkemize büyük değer katacağını vurgulayan Palandöken, “Paramızın değerini en çok anlamamız ve ona sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Türk Lirasının ülkemizde kalması, bu bilinçle alınacak ürün veya mallarda öncelikle yerli üretim olanların tercih edilmesi, milli dayanışmanın güçlenmesi, ekonomik kalkınma için bu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası milat olsun.





"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDELİM"

Çantadan buzdolabına, çoraptan telefona, muzdan gömleğe, yerli ve milli olan ürünleri tercih edelim. Hiçbir yerde olmayan milletimizdeki bu birlik olma duygusu ve yeteneği ile hem kendi üreticimizi kalkındıracak, hem ithal ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş yapacak, hem de kendi bütçemize katkı sağlamış olacağız. Kendi üreticimizi kalkındırmanın hem büyümeye hem gelişmeye hem de cari açığa doğrudan olumlu katkısı olacaktır.

"TUTUMLU OLMAK GÖREVİMİZ"

2023 hedeflerine ulaşmak için yerli ve milli anlayışıyla birlikte tutumlu olma ve israftan kaçınmayı da ilk görevimiz bilmeliyiz. Kamuda ya da evlerde, nerede olursa olsun enerjiden, sudan, doğalgazdan, paradan tasarruf yapmalı, tutumlu olmalıyız. Milli servetimizi çarçur etmeyelim.” diye konuştu.