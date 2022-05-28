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    TESK'e göre sigara ve alkole yapılan zam kaçağı artıracak

    Sigara ve alkole yaplan zammın artırdığı fiyatlar nedeni ile tüketicilerin, daha ucuz olan kaçak içki ve sigaraya yönelme ihtimali hatırlatıldı.
    • 28.05.2022 - 09:03
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    TESK'e göre sigara ve alkole yapılan zam kaçağı artıracak

    Kaçak içkiden ölümler ve onarılmaz sağlık sorunları gündemden düşmüyor. Yapılan denetimler ve uyarılara rağmen kaçak içkinin önü kesilemiyor. Son gelen zamlar da bu kullanımı artıracağına yönelik bir endişeye neden oldu.

    "Vergi kaybı yaşanacak"

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkol ve sigaradaki ÖTV artışının kaçak sigara ve alkol kullanımını artırabileceğini ve vergi kayıbı yaşanacağını belirtti.

    "ÖTV artışı halkın alım gücünü zorlayacak"

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki yüzde 25’li artışı değerlendirdi. Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı.

    Sigara

    Alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kayıp

    Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var.” dedi.


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