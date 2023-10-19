Tesla'nın 2023 üçüncü çeyrekte geliri arttı, karı azaldı Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bilançoda kâr oranının düştüğü görüldü. Tesla, amacını maliyetleri düşürerek çok üretim yapmak ve satış geliri ile yeni yatırımlara yönelmek olarak açıkladı.

AA

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde otomobil fiyatlarında indirimler yapmıştı.

Şirketin fiyat indirimleri yoluyla satışları artırma çabalarının etkisiyle yaptığı indirimler bilançolarını etkiledi.

Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalışla 1,9 milyar dolara düştü.

Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuştu.

Hisse başına kâr

Şirketin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 95 sent olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 53 sente geriledi.

Brüt kâr marjı

Tesla'nın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25,1 olan brüt kâr marjının ise bu yılın aynı döneminde yüzde 17,9'a gerilediği görüldü.

Üretim ve teslimatta artış

Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde küresel çapta 430 bin 488 otomobilin üretimini yaparken, 435 bin 59 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 18, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 27 arttı.

Şirketin amacı: Az maliyet, çok teslimat

Tesla'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin ana hedeflerinin değişmediği, bu hedeflerin araç başına maliyetin azaltılması, teslimat hacimlerinin en üst düzeye çıkartılmasıyla serbest nakit akışı yaratılması ve yapay zeka ile diğer projelere sürekli yatırım yapılması olduğu belirtildi.

"AR-GE yatırımlarına odaklandık"

Açıklamada markanın amacının bilanço ile uyumlu olduğu görülürken, kurum şu ifade kullanıldı:

Yüksek faiz ortamında, pozitif serbest nakit akışını korurken, gelecekteki büyüme için AR-GE yatırımlarına ve sermaye harcamalarına odaklanmanın doğru yaklaşım olduğuna inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)