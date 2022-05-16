Teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44 oldu

İlçe bazlı desteklenen organize sanayi bölgesi sayısı artırıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayiye hizmet ederken aynı zamanda istihdama da katkı sağlayan bir oluşum. Bu nedenle de çeşitli açılardan destekleniyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden yararlanan OSB sayısının 30’dan 44’e çıktığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayınlandı.

14 OSB’nin daha yatırım teşviklerinden yararlanmasına olanak tanındı

Kütükcü, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile mevcut 30 OSB’nin yanı sıra 14 OSB’nin daha yatırım teşviklerinde iki alt bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı elde ettiğini vurguladı.

"Desteklenen 263 ilçemizin sayısı 337’ye çıktı"

Üretimin ve istihdamın yerinde desteklenmesinin yerel kalkınma için kritik önemde olduğunu aktaran Başkan Kütükcü, “SEGE uygulaması baz alınarak yapılan yeni düzenleme ile birlikte, bulunduğu ilin bir alt bölge desteklerinden yararlanan 263 ilçemizin sayısı 337’ye çıktı. Daha önce 30 ilçemizde bulunan OSB sayımız da 44’e yükseldi. Yeni eklenen OSB’lerimiz ise, Adana Karataş Su Ürünleri TDİ OSB, Aksaray Sultanhanı OSB, Bilecik Pazaryeri OSB, Denizli Çardak OSB, Edirne OSB, Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB, İzmir Bayındır Çiçekçilik TDİ OSB, İzmir Kınık OSB, İzmir Kınık Bitkisel Üretim TDİ OSB, Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas OSB, Konya Çumra OSB, Konya Sarayönü OSB, Tekirdağ Hayrabolu OSB’miz oldu. İlçe bazlı teşvik sisteminde yapılan bu yeni düzenleme İnşallah, bu ilçelerimizde yer alan tüm OSB’lerimizin yatırım avantajlarını artıracak.” dedi.