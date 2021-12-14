Tezgahlarda 10 yıldır görülmeyen kofana bolluğu yaşanıyor

İstanbul'da uzun yıllar sonra kofana bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar, kofana bereketinin yasaklara uyulduğu için yaşandığı görüşünü savunuyor.

Kofana, derin sularda yaşadığı ve bilinçsiz avlanma yöntemleri kullanıldığı için İstanbul'da uzun yıllardır görülmüyordu.

KOFANANIN KİLOSU 90-100 LİRA

Bu sene av yasaklarına uyulduğu için kofananın tezgahları süslediğini belirten balıkçılar, kilosunun ise 90-100 lira arasında satıldığını söylüyor.

HAVA ŞARTLARI BALIK AVCILIĞINA İZİN VERİYOR

Son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana balığında bolluk yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıldır böyle bir bolluğun görülmediğini ifade eden balıkçılar, av yasaklarına uyulmaya devam edilirse bu bolluğun devam edebileceğini öngörüyor. Kofanın kilosu 90 ile 100 lira arasında değişiyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ 1,5 AY KOFANA BALIĞI YERİZ”

Balıkçıların bu sene avlanma yasaklarına dikkat ettiklerini ifade eden balıkçı Muammer Arduç, “Dikkat edildiği için çinakop balığı çoğaldı. Çinakop büyüdü lüfer oldu. Lüfer de büyüyünce kofanaya dönüştü. Uzun zaman sonra kofana balığı bol gelmeye başladı. Tezgahlarımızı da süslemeye başladı. Şu anda kofana balığının kilosu 90 ile 100 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde ise havaların soğuması ile birlikte 60-70 liraya kadar düşecektir. Balıkçılarımız yasaklara çok dikkat etmesi gerekiyor. Denizlerimizde balık bol, bunun önünü kesmememiz gerekiyor. Önümüzdeki 1,5 ay kofana balığı yeriz. Önümüzdeki sene ise daha da çok yiyeceğiz.” şeklinde konuştu.