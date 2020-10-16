Dolar
7.9468
0.1815%
Euro
9.3292
0.3571%
Altın
1910.29
0.0864%
Borsa
1184.85
0.3744%
G. Altın
487.821
0.1054%
Bitcoin
90332.51
-1.5665%
EXEN Coin
11.65
-0.59%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    THK, 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

    Türk Hava Kurumu, envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktığını duyurdu.
    • AA
    • 16.10.2020 - 13:49
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 13:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    THK, 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

    Türk Hava Kurumu (THK)  Genel Başkanlığının Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, toplam 14 uçak ile bazı malzemelerin satış ihalesi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

    TEKLİF MEKTUPLARI İHALE SAATİNE KADAR VERİLECEK

    İsteklilerin, şartname kapsamında hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar THK Satın Alma ve Destek Hizmetleri birimine teslim etmeleri gerekiyor.

    THK

    İHALEYE ÇIKAN UÇAKLAR ETİMESGUT'TA

    İstekliler, uçakları Etimesgut Meydan İşletme Biriminde 10.00-15.00 saatlerinde görebilecek.

    İhale sonucu, THK envanterinde kayıtlı 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader uçağı ile depodaki malzemelerin satışı yapılacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir