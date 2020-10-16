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THK, 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

THK, 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

Türk Hava Kurumu, envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktığını duyurdu.