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    THY, BAE uçuşlarında koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı

    THY, BAE uçuşlarında koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • 16.11.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:59
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    THY, BAE uçuşlarında koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı

    Koronavirüs salgını sonrasında uçak yolculukları alınan sıkı tedbirlerle devam ediyordu.

    Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını aktardı.

    BAE'ye girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kalktı

    AA'nın haberine göre, THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

    THY


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