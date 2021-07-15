THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, yayınladığı mesajla kurumun, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirdi.

Emniyet havacılık sektöründe en önemli gereksinmelerden biri. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her zaman emniyetli uçtuklarını aktardı.

Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız. Emniyet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA DENETİMLERİ: YABANCI UÇAKLARA YAPILAN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme (SAFA) yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.