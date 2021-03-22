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- THY günlük 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
THY günlük 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
Türk Hava Yolları, 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini koruyarak devam ettirdi.
- AA
- 22.03.2021 - 13:47
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:50
Türk Hava Yolları (THY), başarılı uçuş grafiğini günlük uçuş sayısında Avrupa'da yine lider olmakla yineledi.
GÜNLÜK ORTALAMA 670 UÇUŞ
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 15-21 Mart tarihlerini kapsayan uçuş trafiği raporuna göre THY, günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
AIR FRANCE İKİNCİ
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 4. sırasında 273 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 272 uçuşla Wideroe, 6. sırasında ise 248 uçuşla KLM Royal Dutch Hava Yolları yer aldı.
GENEL OLARAK UÇUŞLARDA ARTIŞ VAR
Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.