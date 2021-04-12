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    THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'nın lideri

    Türk Hava Yolları, günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.
    • AA
    • 12.04.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 14:49
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    THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'nın lideri

    Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama uçuş sayısı açısından Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin önünde bir performans gösteriyor.

    GÜNLÜK ORTALAMA 779 UÇUŞ

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 4-11 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    LUFTHANSA, THY'DEN SONRA İKİNCİ

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 384 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 374 uçuşla Air France, 4. sırasında 333 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 299 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 289 uçuşla KLM Royal Airline Hava Yolları yer aldı.

    THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa nın lideri #1

    KORONAVİRÜS SALGINI UÇUŞ ORTALAMALARINI DÜŞÜRDÜ

    Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 35,7 oranında kaldığı kaydedildi.

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