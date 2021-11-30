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    THY, günlük sefer sayısına göre Avrupa'da ikinci 2'nci sırada

    EUROCONTROL verilerine göre THY, 22-28 Kasım tarihleri arasında günlük 1.019 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
    • AA
    • 30.11.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:13
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    THY, günlük sefer sayısına göre Avrupa'da ikinci 2'nci sırada

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 22-28 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 140 bin 372 uçuş, günde 20 bin 53 sefer gerçekleştirildi.

    UÇUŞ SEFERLERİ SALGIN ÖNCESİ SEVİYEYE YAKLAŞTI

    Raporda, uçuş seferlerinin salgın öncesi, 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 76,3 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 2,8 oranında gerilediği kaydedildi.

    RYANAİR GROUP LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

    Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 2 bin 103 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

    THY

    LUFTHANSA HAVA YOLLARI ÜÇÜNCÜ

    Türk Hava Yolları (THY), günlük bin 19 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Hava Yolları 934 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 401 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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