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THY, günlük sefer sayısına göre Avrupa'da ikinci 2'nci sırada

THY, günlük sefer sayısına göre Avrupa'da ikinci 2'nci sırada

EUROCONTROL verilerine göre THY, 22-28 Kasım tarihleri arasında günlük 1.019 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.