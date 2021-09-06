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- THY, günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci
THY, günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci
- AA
- 06.09.2021 - 17:57
- Güncelleme : 06.09.2021 - 18:04
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da toplam 175 bin 607 uçuş gerçekleştirildi.
RYANAİR SEFER SAYISIYLA AVRUPA'DA LİDER
Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1.297 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1.999 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.
PEGASUS DOKUZUNCU OLDU
Pegasus Havayolları da listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 496 olarak açıklandı.
HAVA TRAFİĞİ 2019 YILI SEVİYELERİNİN YÜZDE 72'SİNE YAKLAŞTI
Raporda, hava trafiğinin koronavirüs dönemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin yüzde 72'sine yaklaştığı kaydedildi.