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THY, günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci

THY, günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci

THY, Avrupa'da toplam gerçekleşen 175 bin 607 uçuş içinde günlük 1.297 seferle en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu oldu.