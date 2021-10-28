THY, günlük uçuş sayısında Avrupa ikincisi

THY'nin günlük 1.066 seferle Avrupa'da ikinci sırada yer aldığı bildirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 26 Eylül'deki hava trafiği verileri yayınlandı.

EUROCONTROL'a göre Türk Hava Yolları (THY), 26 Ekim tarihinde günlük 1.066 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci hava yolu şirketi oldu.

İRLANDALI RYANAİR, AVRUPA'DA BİRİNCİ

Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 190 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. Air Lufthansa 808 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 390 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.