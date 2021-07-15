THY günlük uçuşlarda Avrupa'da lider

Türk Hava Yolları, EUROCONTROL'ün hazırladığı rapora göre 8-14 Temmuz'da düzenlenen 1.254 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 8-14 Temmuz tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY), günlük 1.254 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu unvanını korumaya devam etti.

AIR FRANCE, 880 GÜNLÜK UÇUŞLA İKİNCİ

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 880 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 773 uçuşla KLM Royal Airline, 4. sırasında 772 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 287 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 267 uçuşla British Airways yer aldı.

THY KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİ 2019 UÇUŞLARININ YÜZDE 85'İNİ YAKALADI

Raporda, uzun mesafeli/eski taşıyıcılar arasında büyük bir varyasyon olduğu, THY'nin koronavirüs salgını öncesi 2019 uçuşlarının yüzde 85'ini yakaladığı, British Airways'in ise aynı döneme göre sadece yüzde 27'de kaldığı kaydedildi.