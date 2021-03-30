THY Hisse – Türk Hava Yolları Borsa Fiyatları

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketidir.

Türkiye’deki hava yolu şirketleri arasında bayrak taşıyıcı nitelikte olmasının yanı sıra dünyanın en fazla ülkesine uçuş seferi yapan hava yolu şirketidir.

THY Hisse

Türk Hava Yolları 20 Mayıs 1933 yılında kurulmuş ve tam 88 yıldır varlığını sürdürmektedir. Türk Hava Yolları ilk önce sadece 5 uçak ve 30’u bulmayan çalışan sayısı ile serüvene başlamışken günümüzde dünyada en çok ülkeye uçuş yapan bir firma haline gelmiştir. Şu anda ise 360 uçak filosuna sahiptir. 1933 yılından beri varlığını sürdüren THY’nin sermaye yapısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlıdır. Fakat 2006 yılında halka arz edilmeye başlanması ile birlikte THY hisse yüzde 50.88 oran ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. THY hisse bu şekilde halk tarafından da belirli oranlarda alınmaya başlanmıştır. Yüzde 50.88’in dışında kalan yüzde 49.12’lik pay ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlıdır. THY hisse senedi günümüzde birçok kişi tarafından satın alınarak şirkete yatırım yapılmaktadır.

Türk Hava Yolları ilk olarak Devlet Hava Yolları İşletmesi olarak isimlendirilmiş ve göreve başlamıştı. Bu dönemde ise kurumun müdürü olarak Fesa Evrensev görevlendirilmişti. Az miktardaki uçak filosu ve az sayıda çalışanı olan bir işletme olarak THY, ilk yurtdışı uçuşunu 1947 yılında İstanbul’dan Atina’ya yapmıştır.

Türk Hava Yolları Borsa

Türk Hava Yolları borsa konusunda da yatırım aracı olarak kullanılıyor. THY hisseleri almak için aracı kurum üzerinden THY için bir yatırım hesabı açtırmanız gereklidir. Türk Hava Yollarının her biri 1 kuruş değerli olmak üzere 137.999.999.999 adet A grubu hissesi bulunur. Ayrıca Türk Hava Yollarının 1 Kuruş nominal değerli ve 1 kuruş da C grubu hissesi bulunur. Türk Hava Yolları borsa üzerinde en çok işlem gören şirketlerden bir tanesidir.

Türk Hava Yolları 1951 yılında uçak filo sayısını 33’e çıkartarak Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi daha uzak yerlere de bayrağımızı taşımaya başlamıştır. Türk Hava Yolları uzun ylar boyunca sıra dışı başarılara imza atmış bir şirkettir. “Türk Hava Yolları” ismi de 1955 yılında ortaya çıkmış ve kurum yeni ismiyle birlikte Uluşlararası Hava Taşımacılığı Birliği olan IATA’nın arasında yer almaya başladı. 1953 yılında İstanbul’da Yeşilköy Havalimanı ve ilk olarak ülkemizde hava trafiği başlamış oldu. 1985 yılına kadar bu havalimanı kullanıldıktan sonra 1985 yılında Atatürk Havalimanı inşaatı tamamlanarak yıllar sürecek yeni bir macera başlamış oldu.

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