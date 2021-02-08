Haberler

Ekonomi Haberleri

THY İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat tarihine kadar uzattı

THY İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat tarihine kadar uzattı

Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını paylaştı.