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- THY İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat tarihine kadar uzattı
THY İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat tarihine kadar uzattı
Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını paylaştı.
- AA
- 08.02.2021 - 17:18
- Güncelleme : 08.02.2021 - 18:08
Türk Hava Yolları (THY), haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
THY'den yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.
BİLET İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU
Duyuruda yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.