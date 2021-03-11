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    THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

    THY, koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan İstanbul-Batum seferlerinin dün itibari ile yeniden başladığını bildirildi.
    • AA
    • 11.03.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 17:14
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    THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

    Türk Hava Yolları'nın (THY) Tiflis Ofisi'nden alınan bilgiye göre, THY, Gürcistan'ın Batum şehrine yönelik uçuşlarını Mart 2020'de askıya almıştı.

    İstanbul-Batum seferleri, dün Batum Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı ile yeniden başladı.

    TÜRK VATANDAŞLARI PCR TESTİ İLE GÜRCİSTAN'A GİRİYOR

    Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'a giriş yapabiliyor.

    3. GÜN TEKRAR KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMAK ZORUNLU

    Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3'üncü gün bir kez daha koronavirüs testi yaptırmak zorunda.

    THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı #1

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