THY kargoyu indirimli taşıyınca ihracat arttı

AA

İki kurumun iş birliği ihracat rakamlarındaki artışa olumlu yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan iş birliğiyle Turkish Cargo, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente yüzde 30'a varan indirimle taşıma imkanı sundu.

Yapılan anlaşmanın sonucunda 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracat yüzde 23 arttı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ülkemizin küresel markası THY bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda THY ile bugüne kadar üç protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik. Son olarak Kasım 2022'de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokolle birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar elde ettik. İhracatçılarımız ABD, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk edebildik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık.