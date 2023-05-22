THY kargoyu indirimli taşıyınca ihracat arttı

İki kurumun iş birliği ihracat rakamlarındaki artışa olumlu yansıdı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan iş birliğiyle Turkish Cargo, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente yüzde 30'a varan indirimle taşıma imkanı sundu.
Yapılan anlaşmanın sonucunda 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracat yüzde 23 arttı.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ülkemizin küresel markası THY bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda THY ile bugüne kadar üç protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik. Son olarak Kasım 2022'de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokolle birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar elde ettik. İhracatçılarımız ABD, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk edebildik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık.
"THY her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edecek"
Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Stratejisi"ni hatırlatan Gültepe, ihracatın ortalama mesafesini artırma hedeflerinde THY'nin her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.
"Protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi"
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise ihracat kampanyasının başarısına ilişkin olarak, şunları kaydetti:
Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak TİM ile değerli iş birliklerimize devam ederken Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak ülkemiz ihracatçısının yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladık. Sadece bu protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Geçen sene aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla kampanya dönemindeki ihracatta yüzde 23'lük bir artış sağlandı.