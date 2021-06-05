THY son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı

THY, dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile pandemi sürecini de kapsayacak şekilde son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısını elde etti.

2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs sürecinde ortaya koyduğu performans ile pandemiden en hızlı ve güçlü çıkacak şirketler arasında yer alma mücadelesini sürdürüyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı performanslarına yeniden ulaşılabilmesi için yoğun çaba harcandığına dikkat çekildi.

2021 YILININ İLK 5 AYINDA AVRUPA HAVA SAHASININ EN ÇOK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN HAVAYOLU

THY'nin 2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olduğu, dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile de son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"TÜRK HAVA YOLLARI GÜZEL GÜNLERE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNÜYOR"

Açıklamada THY'nin başarılı performansı hakkında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, görüşlerini şöyle dile getirdi, "Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor." dedi.