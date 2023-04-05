THY sonbaharda iç hatlarda 449 liradan başlayan kampanya düzenledi Türk Hava Yolları, sonbahara yönelik erken rezervasyon kampanyasını açıkladı. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için iki gün tanındı.

AA

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği erken rezervasyon kampanyası ile sonbaharda her şey dahil tek yön 449 liradan başlayan fiyatlarla iç hatlarda uçuş imkanı sunuyor.

İnternet sitesinden duyuruldu

THY'nin internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında yolcular bugün ve yarın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

449 lira, 569 lira ve 599 lira

Kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 449, "ExtraFly" ücret sınıfında 569, "PrimeFly" ücret sınıfında ise 599 lira olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferler

Sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferleri için düzenlenen kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

94 bin 975 koltuk arz edildi

Toplam 94 bin 975 koltuğun arz edildiği kampanyadan yalnızca yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarda yararlanılabilecek.

Bilgi için

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" internet adresinden ulaşılabilir.