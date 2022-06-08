THY, Türkiye'nin en değerli markası seçildi

Uluslararası değerlendirme kuruluşu Brand Finance, THY'nin Türkiye'nin en değerli markası olduğunu tescilledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, 2022 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasında, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle geçmiş 3 yıldaki gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Listenin ilk sırasında THY var

Listenin ilk sırayı 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY aldı. Bu şirketi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü, 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı.

En değerli 100 marka arasına 9 yeni marka girdi

AA'nın haberine göre; listeye bu yıl farklı iş kollarından 9 yeni marka dahil oldu. Bu markalar LC Waikiki, Petrol Ofisi, İGA, Yayla, Kervan, Türkiye Sigorta, Sabiha Gökçen, Aktif Bank, Ege Seramik olarak sıralandı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 67,2 ile Medikal Park, yüzde 48,1 ile Odeabank'ta gerçekleşti.

"2021 markalar açısından iyi bir yıl değil"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

İlgüner, 2021 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre 2021 yılının salgın ve küresel ekonomik daralmanın da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla kıyasla (21,4 milyar dolar) yüzde 25 azalarak 16 milyar dolara düştüğünü söyledi.

"Markalaşma bir memleket meselesi olarak ele alınmalı"

İlgüner, Türkiye’nin değer yaratma fırsatlarını harekete geçirebildiği oranda doğal ve sınai ürünlerini, coğrafyasını kıymetlendireceğini, refah düzeyini artıracağını belirterek, "Bunun için markalaşma bir memleket meselesi olarak ele alınmalı, buna uygun strateji ve politikalar geliştirilmeli, değerli marka üretim tutkusu hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaşmalı." dedi.