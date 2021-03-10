THY uçaklarda yeni bir hava temizleme sistemini devreye soktu

Koronavirüs salgınının getirdiği koruma yöntemleri konusunda THY bir açıklama yaparak uçaklarda kullanılmaya başlanan HEPA filtrelerle kabin içinde korunma sağlandığını bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeni ile kapalı alanda birlikte yolculuk yapma tedirginliğini ortadan kaldırmak ve sağlık açısından önemli bir tedbir almak adına önemli bir adım attı.

THY uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi.

KLİMA İLE HAVADAKİ PARTİKÜLLER YÜZDE 99 ARINIYOR

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

SEYAHAT GÜVENLİĞİ İÇİN

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.