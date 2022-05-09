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    THY, uçuş ağına 4 yeni yurt dışı hat ekledi

    THY, Seattle-ABD, Juba-Güney Sudan, Buhara ve Tivat-Karadağ uçuş hatlarını devreye sokuyor.
    • 09.05.2022 - 17:08
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    THY, uçuş ağına 4 yeni yurt dışı hat ekledi

    Koronavirüs salgını tedbirleri nedeni ile kısıtlanan seyahatler havayollarının olumsuz etkilemişti. Koronavirüs kısıtlamalarının dünya ölçeğinde hafifletilmesi nedeniyle hava yolu şirketleri uçuş ağlarını genişletmeye başladı.

    Koronavirüs salgını etkileri azaldı, uçuş hatları çoğaldı

    Türk Hava Yolları (THY) da koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla birlikte uçuş ağına yeni hatlar eklemeye başladı. Böylelikle uçuş ve yolcu sayısını artıran THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi.

    128 ülkede 338 noktaya

    AA'nın haberine göre, açılan yeni hatlarla birlikte THY 128 ülkede 338 noktaya ulaşmış olacak.

    Yeni hatların ilk uçuş tarihleri paylaşıldı

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayıs, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ: 11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

    THY


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