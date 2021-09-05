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    THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

    THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yolculara 6 Eylül'den itibaren iç hatlarda Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini yineledi.
    • AA
    • 05.09.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 13:28
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    THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

    Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini yolculara hatırlattı.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "6 Eylül'den itibaren: İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hat yolcularımız AŞI veya PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekmektedir Bu bilgiler check-inde Sağlık Bakanlığından online kontrol edileceğinden HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesinde fayda vardır." dedi.

    THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması ViDEO

    THY den iç hatlarda HES izni hatırlatması #1

    6 EYLÜL'DEN SONRA İÇ HAT UÇUSLARI İÇİN HES UYGUMALASINA İZİN VERİLMESİ GEREKİYOR

    Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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