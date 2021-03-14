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THY'den Türkiye'ye giriş formu uyarısı
THY, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
- AA
- 14.03.2021 - 10:23
Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye'ye gelecek yolcuların önceki son 72 saat içerisinde, "https://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
"TÜRKİYE'YE GİRİŞ FORMU DOLDURULMALI"
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "https://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."