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    THY'den Türkiye'ye giriş formu uyarısı

    THY, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
    • AA
    • 14.03.2021 - 10:23
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    THY'den Türkiye'ye giriş formu uyarısı

    Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye'ye gelecek yolcuların önceki son 72 saat içerisinde, "https://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

    "TÜRKİYE'YE GİRİŞ FORMU DOLDURULMALI"

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

    "Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "https://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

    THY den Türkiye ye giriş formu uyarısı #1

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